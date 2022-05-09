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Borsa günü yükselişle tamamladı! Dolar endeksi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Borsa günü yükselişle tamamladı! Dolar endeksi...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 2.465,71 puandan tamamladı. Dolar endeksi, bugün 104,2'ye ulaşarak 20 yılın zirvesindeki seyrine devam etti.

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