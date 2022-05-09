Çalışanlar dikkat! Erken emeklilik hakkı doğuyor









İşyerindeki kazadan sonra hayatını kaybedenin sosyal hakları var mı?

İŞYERİNDE yere düşük kafasını çarpan çalışanın bu olaya bağlı olarak sonradan beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmesi de ölümlü iş kazası olarak değerlendirilir. Sigortalının görevli olarak işyeri dışındaki bir görevde kaza geçirmesi de iş kazası kabul edilir. Örneğin işyerinin banka işlemi için dışardayken araba çarptıysa söz konusu durum iş kazası kabul ediliyor. İş kazası sonucu yaşamını yitiren çalışan için cenazeyi kaldıranlara cenaze ödeneği ödenir, geriye kalan hak sahiplerine ölüm geliri de bağlanır. İş kazası sonrası ölümlerde geride kalan hak sahibine aylık bağlanması için sigortalının bir gün bile sigortasının olması yeterli.

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