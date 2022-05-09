TL mevduatta rekor! 4 ayda 2,7 trilyonu geçti

BDDK verilerine göre 22 Aralık 2021'de 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 4 ayda 26 milyar 189 milyon dolar azalarak 235 milyar 450 milyon dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde bireysel döviz hesapları 163.7 milyar dolardan 153.2 milyar dolara inerken, şirketlere ait döviz hesapları ise 97.9 milyar dolardan 82.2 milyar dolara geriledi.