0.99 kredi veren bankalar hangileri? Konut kredi faizleri nereden, nasıl hesaplanır?
0.99 kredi veren bankalar hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9 Mayıs Kabine Toplantısı bugün gerçekleşti ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yaptı. Özellikle ilk kez konut sahibi olacaklar için 3 ayrı paket halinde konut finansmanı sunulacağını duyurdu. Peki, 0.99 kredi veren bankalar hangileri? Konut kredi faizleri nereden, nasıl hesaplanır?
0.99 kredi veren bankalar hangileri? Konut kredi faizleri nereden, nasıl hesaplanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 9 Mayıs Kabine Toplantısı'nın ardından konut finansmanında 3 ayrı paketi duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez ev sahibi olacaklara da müjdeyi vermiş oldu. Peki, 0.99 kredi veren bankalar hangileri? Konut kredi faizleri nereden, nasıl hesaplanır?
KONUT FİNANSMANINDA 3 AYRI PAKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve fiyatlarda atışlar yaşandı.
Konut finansmanında 3 ayrı paket hazırladık.
İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz
Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.
Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.
1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.
TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."
0.99 KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylar haberimize eklenecektir.
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- 0.99 kredi veren bankalar hangileri? Konut kredi faizleri nereden, nasıl hesaplanır?
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