0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, son Kabine toplantısında yaptığı açıklamalarda konut sektörü hakkında önemli detayları paylaştı. Küresel tedarik krizi sonucu konut fiyatlarında artış olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, buna rağmen düşük gelirli vatandaşlara düşük faizli konut kredisi vereceğini duyurdu. Peki, 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı kararlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faizli konut kredileri başvurularının yakında alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı, üç ayrı konut paketinden söz etti. Böylece vatandaş kendi cebine göre konut sahibi olabilecek. Peki, 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
TOKİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısından sonra yaptığı basın açıklamasında, TOKİ konut kredileri hakkında açıklama yaptı:
"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.
İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.
1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.
Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız."
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