0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı kararlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faizli konut kredileri başvurularının yakında alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı, üç ayrı konut paketinden söz etti. Böylece vatandaş kendi cebine göre konut sahibi olabilecek. Peki, 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak?