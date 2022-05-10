3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ertelendi mi? 3600 ek gösterge son toplantı ne zamana ertelendi?
3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ertelendi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gelen son dakika haberine göre toplantı iş sağlığı ve güvenliği haftasına ilişkin devam eden programlar çerçevesinde ertelendi. Öte yandan emekli ve memurlar 3600 ek göstergeden nasıl bir sonuç çıkacağını merak ederken masaya gelen taslaklara ulaşıldı. Peki, 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ertelendi mi? 3600 ek gösterge son toplantı ne zamana ertelendi?
3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ertelendi mi? 3600 ek gösterge son toplantı ne zamana ertelendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışan milyonlarca memur ve Emekli sandığı emeklisinin hem maaşlarını hem de ikramiyelerini artıracak ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı. Kamu oyunda 3600 ek gösterge çalışması olarak bilinen ancak tüm unvanlardaki ek göstergeleri değiştirecek çalışma ile ilgili iki toplantı yapılmıştı. Peki, 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ertelendi mi? 3600 ek gösterge son toplantı ne zamana ertelendi?
TOPLANTI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu kapsamda başka programları olduğu ifade edildi. Toplantının da henüz netleşmeyen ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
3600 ek gösterge emekli maaşlarıyla emekli ikramiyelerini yakından ilgilendiriyor. Düzenleme hayata geçtiğinde emekli maaşları ve ikramiyelerinde artış olacak. Şimdilik düzenlemenin kapsamının öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisini kapsaması bekleniyor.
EK GÖSTERGE, UNVAN VE DERECELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
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