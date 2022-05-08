Küçük besiciyi kıskaca aldılar! Ette ithalat lobisi devrede

Şimdiki oyunun sosyal medya ve WhatsApp üzerinden yürütüldüğünü anlatan Tunç, şöyle devam etti: "Besicilere sürekli 'hayvanınızı kesmeyin fiyat artacak' şeklinde mesajlar atılıyor. Küçük besici de bu oyunlara kanıyor. Çünkü kilogram fiyatında 10 TL'lik artış, 300 kilogramlık bir hayvanda 3 bin TL eder. Şu anda büyükbaş bir hayvanın bir aylık ortalama yem maliyeti 1.000-1.200 TL arasında. Kesimlik hayvanı bir hafta bekletip, 3 bin TL kâr edersem yemde zararım olmaz diye düşünüyorlar. O nedenle yem maliyetini de dert etmiyor. Ancak burada küçük kâr edeceğim derken daha büyük bir zararla karşı karşıya kalıyorlar. Bu manipülasyonun ithalat lobisi tarafından yapıldığını biliyoruz. Üreticimiz oyuna gelmesin."

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