En ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya yeni zam geldi mi? JTİ, BAT güncel sigara fiyatları...
En ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigaraya zam geldi mi sorusuyla araştırılan güncel rakamlar, yayınlanan yeni liste ile netlik kazandı. Yeni fiyat listesine göre BAT, JTİ ve Philip Morris çatısı altındaki markalarda sigara fiyatı yükseldi. Peki, En ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya yeni zam geldi mi? JTİ, BAT güncel sigara fiyatları...
En ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya yeni zam geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Henüz yeni sigara fiyatları hakkında Tekel Bayileri Platformu başkanından bir açıklama gelmemesine karşın, sigaraya zam geldi mi sorusuyla araştırmalar hız kazandı. Peki, en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya yeni zam geldi mi? JTİ, BAT güncel sigara fiyatları...
EN DÜŞÜK SİGARA NE KADAR?
Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;
İşte 6 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak fiyat listesi;
PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI GÜNCEL
Winston Slender: 26 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
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