En ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya yeni zam geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Henüz yeni sigara fiyatları hakkında Tekel Bayileri Platformu başkanından bir açıklama gelmemesine karşın, sigaraya zam geldi mi sorusuyla araştırmalar hız kazandı. Peki, en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya yeni zam geldi mi? JTİ, BAT güncel sigara fiyatları...