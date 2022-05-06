Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısını nisan ayında yaptı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?