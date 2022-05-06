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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni faiz kararını mayıs ayında yapacağı toplantının ardından duyuracak. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısını nisan ayında yaptı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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