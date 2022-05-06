Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni faiz kararını mayıs ayında yapacağı toplantının ardından duyuracak. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısını nisan ayında yaptı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli olacak 2022?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.
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