05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TUİK ile TEFE-TÜFE, kira artış oranı açıklandı mı? İşte güncel rakamlar...

Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TUİK ile TEFE-TÜFE, kira artış oranı açıklandı mı? İşte güncel rakamlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2022
ABONE OL
Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TUİK ile TEFE-TÜFE, kira artış oranı açıklandı mı? İşte güncel rakamlar...

Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TUİK tarafından her ay duyurulan enflasyon rakamları yakından takip ediliyordu. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TEFE-TÜFE ve kira artış oranı gibi birçok detay belli oldu. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TUİK ile TEFE-TÜFE, kira artış oranı açıklandı mı? İşte güncel rakamlar...

Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TUİK ile TEFE-TÜFE, kira artış oranı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur zammı için önemli parametreler arasında yer alan enflasyon rakamları için son dakika detaylar belli oldu. Açıklama sonrasında merak edilen diğer unsur ise kira artış oranı oldu. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TUİK ile TEFE-TÜFE, kira artış oranı açıklandı mı? İşte güncel rakamlar...

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 10 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 2 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2022

Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,20, AYLIK %5,58 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA