Gram, çeyrek, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcıları güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları Fed faiz kararı açıklamasıyla hareketlendi. Gram fiyatı 901 TL'den işlem gören yatırım aracının ONS hali ise 1902 Dolar ile bugüne açılış yaptı. Peki, Gram, çeyrek, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İslam Memiş altın yorumları...