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KRİTİK GÜN! Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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KRİTİK GÜN! Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay açıklanan enflasyon rakamları için gözler TUİK tarafından gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Bayram nedeniyle enflasyon rakamlarının açıklanma gününde değişiklik yaşandı. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda her ayın üçünde açıklanan enflasyon verileri tarihi bu yıl bayram tatili nedeniyle değişkenlik gösterdi. Hal böyle olunca, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon rakamları belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi tarihi değişkenlik gösterdi.

2022 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını geçtiğimiz ay açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLACAK?

Nisan ayı enflasyon rakamları için çeşitli yorumlar mevcut. Mart ayına yakın oranlarda çıkabileceği gibi daha düşük ya da daha yüksek olabileceği yönünde açıklamalar gündemde.

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