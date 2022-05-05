KRİTİK GÜN! Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda her ayın üçünde açıklanan enflasyon verileri tarihi bu yıl bayram tatili nedeniyle değişkenlik gösterdi. Hal böyle olunca, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon rakamları belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...