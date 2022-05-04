Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. Sun Tekstil halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. Hisselerinin %17,26'sı halka arz edilecek olan Sun Tekstil, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payı %20,71'e kadar yükseltebilecek. Peki, Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?