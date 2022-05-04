Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
Sun Tekstil halka arz ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı halka arz takvimininde yer alacak Sun Tekstil’ın başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Sun Tekstil’in hisselerinin %17,26’sı halka arz edilecek. Sun Tekstil halka arzında hisseler için talep toplama işlemlerinin yapılacağı tarih de belli oldu. Peki, Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. Sun Tekstil halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. Hisselerinin %17,26'sı halka arz edilecek olan Sun Tekstil, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payı %20,71'e kadar yükseltebilecek. Peki, Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
SUN TEKSTİL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hisseler için talep toplama işlemleri 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
SUN TEKSTİL HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?
Sun Tekstil halka arz pay fiyatı 26 TL olarak belirlendi. Türkiye'nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olan Sun Tekstil, İSO 500'de 272'nci sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına göre de 22'nci sırada yer alıyor.
SUN TEKSTİL HAKKINDA BİLGİLER
1987 yılında kurulan Sun Tekstil, hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren global markalar için kadın giyim koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir Torbalı ve Manisa'da bulunan modern üretim tesisleri, İzmir'in yanı sıra İngiltere'nin Londra ve Leicester ile İspanya'nın La Coruna şehirlerinde bulunan 4 tasarım ofisi ve 1700 kişiyi aşan nitelikli personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini yürütüyor.
Sun Tekstil, kendisine bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla da yuvarlak örme kumaş üretiyor ve kumaş koleksiyonlarının satışını gerçekleştiriyor. Ekoten Tekstil, İSO İkinci 500'de 216'ncı sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ise 61'inci sırada yer alıyor.
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- Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
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