Hükümet ucuz gıda için büyük seferberlik başlattı! Ürün takip sistemi ile sıkıntılar ortadan kalkacak

ATILAN ADIMLARI SIRALADI

Bakan Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirleri sıraladı:



* Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yapıldı.

*İç piyasada arz güvenliğini sağlamak amacıyla bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve yağlık bitkilere ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı.



*Gıda arzında istikrarı temin etmek için tedbirlerimizi üretim aşamasından başlatıyoruz. Bunun en tipik örneğini tarım ürünlerine yönelik rekolte ve fiyat gelişmelerini önceden tespit etmek üzere oluşturulan Erken Uyarı Sistemi'nde görüyoruz.

*Tarımsal üretimi desteklemek için çiftçilerimize modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarına yönelik 7.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağladık.



*Küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerimizin kullandıkları sıfır faizli kredi üst limitlerini iki katına çıkardık. Ayrıca, Hazine sübvansiyonlu düşük faizli tarım kredilerinin üst limitini yüzde 50 ila yüzde 233 oranında artırdık.

*Tüm bunlarla birlikte her ay düzenli olarak bir araya geldiğimiz Fiyat İstikrar Komitesinde tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulmasını kararlaştırdık.