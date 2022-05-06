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Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? Kira hesaplama yöntemi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? Kira hesaplama yöntemi...

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Mayıs 2022 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı hesaplama yöntemi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? Kira hesaplama yöntemi...

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs 2022 için yüzde %34,46 oldu. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? Kira hesaplama yöntemi...

MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE %34,46 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Mayıs 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu.

Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs 2022 için yüzde %34,46 olarak gerçekleşti.

Nisan ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Mayıs 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %34,46

Mayıs 2022 Kira Artış Tutarı: 344,6 TL

Mayıs 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.344,6 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Mayıs 2022'de ödeyeceği kira zammı 344,6 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.344,6 TL olarak gerçekleşecek.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık %69,97, aylık ise %7,25 gerçekleşti.

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