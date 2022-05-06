Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs 2022 için yüzde %34,46 oldu. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? Kira hesaplama yöntemi...