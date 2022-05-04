Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? E-Devlet başvuru ekranı...
Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1100 TL pandemi yardımı süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan takip edildi ve yardım paraları gereksinim sahiplerine PTT vasıtasıyla ulaştırıldı. Peki, Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? E-Devlet başvuru ekranı...
Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan 1100 TL pandemi yardım parası sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Salgın döneminde gereksinim sahibi çoğu vatandaşa sağlanan 1100 TL pandemi yardım parası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğrultusundan 100 TL yükseltilmiş ve 1100 TL yapılmıştı. Peki, Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? E-Devlet başvuru ekranı...
4. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılacağına dair açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden denetim edilecek. Değerlendirmeler hane bazlı yapılacak. Eğer aynı haneden aniden çok müracaat yapılırsa, tek müracaat olarak incelenecek.
Başvuru yapan vatandaşın hanesinde aşağıda belirti edilen kapsamlarda yer alan biri bulunuyorsa müracaat değerlendirilmeyecek:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verdiği 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri alamayacak
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar alamayacak
SGK'ndan gelir ya da aylık alanlar (emekliler) alamayacak
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar alamayacak
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar alamayacak
1100 TL PANDEMİ YARDIMI SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak amacıyla alttaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak amacıyla düğmeye tıklayın.
Sosyal yardım müracaat sorgulama ekranı da müracaat ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla müracaatınızı tamamladıktan sonra detayları müracaat sayfasından görebilirsiniz.
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- Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? E-Devlet başvuru ekranı...
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