Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan 1100 TL pandemi yardım parası sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Salgın döneminde gereksinim sahibi çoğu vatandaşa sağlanan 1100 TL pandemi yardım parası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğrultusundan 100 TL yükseltilmiş ve 1100 TL yapılmıştı. Peki, Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? E-Devlet başvuru ekranı...