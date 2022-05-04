Türkiye sağlık turizminde atağa geçti! Gelecek yılın hedefi belli oldu









OTEL VE UÇAK HARİÇ 3.000 DOLAR HARCIYORLAR

Vitalica Wellness, Ethica ve Estetica markalarıyla sağlık sektöründe faaliyet gösteren MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte sağlık turizminin yeniden atağa geçtiğini vurguladı. Akdoğan, "Avrupa ülkelerinin yanı sıra Polonya'dan çok ciddi bir hareket var. Buradan plastik cerrahisi ve diş tedavisi için geliyorlar. Aynı zamanda Suudi Arabistan'dan da talepler yeniden gelmeye başladı. Körfez turisti ağırlıklı olarak saç ekimi ve estetik için gelir. Ortadoğu'dan ise obezite tedavisi için talep alıyoruz" diye konuştu. Bu yıl 2019 rakamlarının aşılacağına inandıklarını aktaran Akdoğan, "Plastik, saç ekimi ve diş tedavisi için gelen hastalarımıza baktığımızda, otel ve ulaşım hariç, sadece hastaneye ortalama 3 bin dolar gelir bırakıyorlar" şeklinde bilgi verdi.

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