FED faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı FED faiz kararı, 4 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Faiz kararının Türkiye saati ile 21.00 gibi açıklanması bekleniyor. Analistler, FED'in yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirerek, söz konusu durumla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün 3 Aralık 2018 haftasından bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini aştığını dile getirdi.