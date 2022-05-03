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FED faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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FED faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed'in para politikasını sıkılaştırmak için agresif bir şekilde hareket edeceği beklentiler arasında. Küresel piyasalarda yakından takip edilen FED faiz kararı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kararların, yılın geri kalanı için para politikaları rotasını çizeceği belirtiliyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın (FED) ay başında açıklayacağı faiz kararı ile para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön vermesi bekleniyor. Toplantıda, faizlerde 50 baz puanlık artırıma gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), mayıs ayı toplantısı 3-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Banka'nın bilanço küçültme sürecine de başlayacağı toplantıda, sıkılaşma takvimi ve hızına dair vereceği sinyaller kritik önem taşıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı FED faiz kararı, 4 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Faiz kararının Türkiye saati ile 21.00 gibi açıklanması bekleniyor. Analistler, FED'in yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirerek, söz konusu durumla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün 3 Aralık 2018 haftasından bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini aştığını dile getirdi.

Karar metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların döviz piyasalarında oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını söyledi.

50 BAZ PUANLIK ARTIRIM BEKLENİYOR

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 3-4 Mayıs'ta gerçekleştireceği toplantıda, faizlerde 50 baz puanlık artırıma gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın bilanço küçültme sürecine de başlayacağı toplantıda, sıkılaşma takvimi ve hızına dair vereceği sinyaller kritik önem taşıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın son dönemde yaptığı açıklamalarla "agresif sıkılaşma sürecine" işaret etmesi ve Banka yetkililerinin 75 baz puanlık faiz artırımını tartışmaya açmaları, yüksek faiz ortamına hızlı geçişin sinyalini vermişti. Söz konusu açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında mayıs ayındaki yarım puanlık artırımın ardından haziranda da 75 baz puanlık faiz artırımına gidileceği ihtimali yüzde 80'e dayanmıştı.

Halihazırda Banka'nın temmuz ve ağustos aylarında da 50'şer baz puanlık faiz artırımı yapacağı fiyatlanıyor. Böylece arka arkaya 4 toplantıda Fed'in, faiz oranlarını 225 baz puan artırarak yüzde 2,50-2,75 bandına yükseltmesi bekleniyor.

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