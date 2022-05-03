Mayıs ayı kira artış oranı nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ile birlikte bu aya ilişkin kira artış oranı da belli olacak. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar, ev sahiplerinin ne kadar zam yapacağını araştırmaya başladı. Mayıs ayının ilk haftasında en çok merak edilenlerden olan kira artış oranı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Mayıs ayı kira artış oranı açıklandı mı? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi ile birlikte kiralara yapılacak zam oranı da belirleniyor. Mayıs ayı kira zammını bekleyen vatandaşlar, nisan ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Mayıs'ta kiralara ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak 3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayın enflasyon oranı 5 Mayıs Perşembe günü açıklancak. Mayıs ayı kira artış oranı da aynı gün belli olacak.
2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.
2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.
2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.
2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
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