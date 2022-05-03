Mayıs ayı kira artış oranı açıklandı mı? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi ile birlikte kiralara yapılacak zam oranı da belirleniyor. Mayıs ayı kira zammını bekleyen vatandaşlar, nisan ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Mayıs'ta kiralara ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak 3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayın enflasyon oranı 5 Mayıs Perşembe günü açıklancak. Mayıs ayı kira artış oranı da aynı gün belli olacak.