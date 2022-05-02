Hedef güneş panelinde dünyada ilk üçe girmek!
Enerjide yenilenebilir kaynakların önemi giderek artarken, Türkiye de bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güneşte kurulu güç sekiz yılda 200 kat arttı. Yenilenebilirin payı yüzde 54’e yükselirken hedef güneş panelinde dünyada ilk üçe girmek.
Yerli ve milli ekipmanlar için çalışmalar sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini söyledi.
Enerji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, 2002'de elektrikte 31 bin 846 megavat olan kurulu güç, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla 100 bin megavatı aştı. Enerjide yenilenebilirin payı da giderek yükseldi. Son yıllarda yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2002'de yüzde 38 olan yenilenebilir enerjinin payı, yüzde 54'e yükseldi.
8 YILDA 200 KAT ARTIŞ
Bu yatırımlardaki en dikkat çekici artış ise güneş enerjisinde yaşandı. Türkiye'nin 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatı aştı. Kurulu güçteki artış beraberinde AR-GE ve teknoloji yatırımlarını da getirirken, Türkiye'yi bu ligde üst sıralara taşıdı.
Dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi mevcut. Burada ilk sırada üretimin büyük bir kısmını yapan ve 124 bin megavat üretim kapasitesine sahip Çin yer alıyor. Çin'i 14 bin megavatla Vietnam, 9 bin 200 megavatla Güney Kore takip ediyor. Türkiye ise 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle dünyada 4'üncü sırada yer alıyor.
Türkiye'nin ardından da 7 bin 400 megavat üretim kapasitesiyle Malezya ve 5 bin 700 megavatlık üretim kapasitesiyle ABD geliyor. Ayrıca, tüm AB ülkelerinin toplam üretim kapasitesi ise 3 bin 200 megavat. Bu üretime bakıldığında Türkiye, 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa'da lider konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 2022 ve 2023'te yapacağı yatırımlarla güneşte kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkaracağı öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Kira artış oranı...
- Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs bugün A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon...
- Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum'da bayram namazı ne zaman kılınacak?
- Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? Konya ve Kayseri'de bayram namazı ne zaman kılınacak?
- Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı ne zaman kılınacak?
- Ramazan Bayramı WhatsApp, Facebook, Instagram ve SMS mesajları! En güzel, yeni, hadisli, dualı, ayetli bayram sözleri...
- RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI: Anneye, babaya, eşe, sevgiliye, kurumsal bayram mesajları! Anlamlı, dualı, hadisli bayram sözleri...
- En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...
- Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...
- Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı...
- Bayramda hastane, eczane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs yarın berber ve kuaförler çalışıyor mu?