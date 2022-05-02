Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ’kırmızı çizgimizdir’ diyerek duyurdu: Fiyatları artırana müsamaha yok





YASTIK ALTINDAN ÇIKAN ALTIN ARTACAK

ALTIN Toplama Sistemi'ni başlattıkları 1 Mart tarihinden beri vatandaşların sisteme olan güven ve ilgisinin artarak devam etiğini anlatan Nebati, "Sistem, 81 ilde aktif şekilde uygulanıyor ve sisteme dâhil olan kuyumcu, rafineri ile bankaların sayısı da günden güne artmaya devam ediyor. Bu artış, önümüzdeki dönemde toplanan altın miktarında da belirgin bir artış olacağına işaret ediyor" diye konuştu.

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