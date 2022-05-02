Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Kira artış oranı...

Yıllık en düşük artış yüzde 38,82 ile giyim eşyası, yüzde 42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 228,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,96 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 14,40, ana metaller yüzde 12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.