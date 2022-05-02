Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Kira artış oranı...
Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından her ay belirli tarihlerde açıklanan enflasyon oranı için memur ve emeklilerin araştırmaları sürüyor. 6 aylık enflasyon oranına göre aylıklarda artış yaşanacak. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Kira artış oranı...
Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler bu ayın enflasyon verisine çevrildi. TÜİK'in 2022 Mart verilerine göre, TÜFE martta yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 artmıştı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olmuştu. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Kira artış oranı...
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak, 3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.
MART AYI ENFLASYON VERİLERİ
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) mart ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 9,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,3 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,08, imalatta yüzde 8,92, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,85 ve su temininde yüzde 6,88 yükseliş görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 122,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 75,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,70, enerjide yüzde 214,87 ve sermaye malında yüzde 76,55 artış yaşandı.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 8,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,65, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,59, enerjide yüzde 15,62 ve sermaye malında yüzde 5,4 artış gerçekleştiği kayıtlara geçti.
Yıllık en düşük artış yüzde 38,82 ile giyim eşyası, yüzde 42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 228,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en düşük artış, yüzde 1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,96 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 14,40, ana metaller yüzde 12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.
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