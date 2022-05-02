Bugün EFT geçer mi? Ramazan ayı 2 Mayıs'ta idral edilmeye başlandı. Ramazan ayının resmi tatil olması nedeniyle para transferi hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle EFT ve havale ile paraların hesaba ne zaman geçeceği merak ediliyor. Peki, bugün EFT geçer mi? Bayramda EFT olur mu? Ramazan Bayramı resmi tatillerde EFT ve havale yapılır mı? İşte cevaplar...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Kamu ve özel bankalar resmi tatil günlerinde kapalıdır. Buna göre, 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı süresince bankalar hizmet vermeyecek. Bankada işleri olan vatandaşlar, 5 Mayıs Perşembe günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.