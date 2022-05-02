02 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bugün EFT geçer mi? Bayramda EFT olur mu? Ramazan Bayramı resmi tatillerde EFT ve havale yapılır mı?

Bugün EFT geçer mi? Bayramda EFT olur mu? Ramazan Bayramı resmi tatillerde EFT ve havale yapılır mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2022
ABONE OL
Bugün EFT geçer mi? Bayramda EFT olur mu? Ramazan Bayramı resmi tatillerde EFT ve havale yapılır mı?

Bayramda EFT yapılır mı? İslam alemi bugün Ramazan Bayramı'nı idrak ediyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle para transferinin yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. EFT ya da havale aracılığıyal para transferi yapacak olan vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, bugün EFT geçer mi? Bayramda EFT olur mu? Ramazan Bayramı resmi tatillerde EFT ve havale yapılır mı? İşte haberin detayları...

Bugün EFT geçer mi? Ramazan ayı 2 Mayıs'ta idral edilmeye başlandı. Ramazan ayının resmi tatil olması nedeniyle para transferi hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle EFT ve havale ile paraların hesaba ne zaman geçeceği merak ediliyor. Peki, bugün EFT geçer mi? Bayramda EFT olur mu? Ramazan Bayramı resmi tatillerde EFT ve havale yapılır mı? İşte cevaplar...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Kamu ve özel bankalar resmi tatil günlerinde kapalıdır. Buna göre, 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı süresince bankalar hizmet vermeyecek. Bankada işleri olan vatandaşlar, 5 Mayıs Perşembe günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

BAYRAMDA EFT YAPILABİLİYOR MU?

2-3-4 Mayıs resmi tatil olduğu için bugün yapılan EFT işlemleri bir sonraki iş gününde yani 5 Mayıs Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak FAST sistemi ile 7/24 para gönderebilirsiniz.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte kamu ve özel bankaların çalışma saatleri:

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank hafta içi 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HSBC BANKASI

HSBC Bankası şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ING BANK

ING Bank şubeleri çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasındadır.

İŞ BANKASI

İş Bankası şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB

TEB hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası şubeleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK

Halkbank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

VAKIF BANK

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA