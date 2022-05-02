En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Emekli maaşına zam gelecek mi?" sorusuna yanıt vererek, Temmuz zammı için 1 Mayıs tarihini işaret etti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının başında emekli aylıklarına uygulanan yüzde 66 seviyelerindeki zamla birlikte en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya yükseldi. SSK BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Eğer beklentilere göre hesaplanan 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleşirse; yukarıdaki hesaplamaya göre en düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 8.622 TL'ye yükselecek.
-En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 5.753 TL'ye, -Esnafta 2.948 TL'den 3.969 TL'ye, -2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.432 TL'ye çıkacak.
Bu zamma refah düzenlemesinden gelen ek zam eklenince maaşlar bu oran nispetinde yine artacak.
OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 2,5 EK ZAM ALMIŞTI
Temmuz ayında Ocak ayında olduğu gibi yine memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5'luk bir ek zam belirlenmesi durumunda, hesaplanan yüzde 34,12 zam oranına bu rakam ilave edilecek. Yani memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 36,62 olarak gerçekleşecek.
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