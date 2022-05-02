En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının başında emekli aylıklarına uygulanan yüzde 66 seviyelerindeki zamla birlikte en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya yükseldi. SSK BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon...