Evim mağduriyeti bitiyor! Faizsiz ev alanların lisans verme süreci başladı
Faizsiz konut ve taşıt edindiren firmalara lisans verme süreci başladı. Evim şirketleri olarak bilinen firmaların hızla artması nedeniyle olası mağduriyetlerin önüne geçmek için bir dizi düzenleme yapılmış, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) denetimi gelmişti. Geçtiğimiz aylarda 21 firma tasfiye edilmişti. BDDK tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucunda da 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talepleri uygun görüldü.
Kamuoyunda 'evim' şirketleri olarak bilinen, faizsiz konut ve taşıt edindiren firmalar adına yeni bir adım atıldı.
350 BİN KİŞİ BULUNUYOR
Buna göre, Birevim, Emin Evim, Fuzul Gayrimenkul, İmece Yatırım, Katılımevim ve Sinpaş Yapı Endüstrisi'nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildi. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre lisans sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, sektördeki firmaların faizsiz finansman şirketi olarak faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinleri almasının artık zorunlu olduğunu söyledi.
350 bin kişinin sisteme dahil olduğunu aktaran Akbal, "Türkiye'deki ipotekli konut satışlarında faizsiz finansman modelinin payı yüzde 5'ler seviyesinde. Yeni düzenlemelerle orta vadeli periyotta yüzde 20'ler noktasına gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç ise, "Bir yıldır BDDK'nın denetiminde ve gözetiminde kapsamlı bir intibak süreci geçirdik" dedi. Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak da, tasarruf sahiplerinin haklarının devlet tarafından desteklenmesinin güven açısından önemli olduğunu söyledi.
NELER OLMUŞTU?
Kontrolsüz büyüyen sektörün vatandaşı mağdur etmemesi için gereken yasal düzenleme yapılmış, 100 milyon lira sermaye şartı getirilmişti. Yasal düzenleme kapsamında devlet kontrolüne intibak sağlamak için BDDK'ya başvuru yapan 35 şirketten 21'si tasfiye edildi. 8 firma da kendi istediği ile oyun dışı kalınca sektörde bugün sadece 6 firma yoluna devam ediyor. Sistemde yaklaşık 350 bin kişinin katılımcı olduğu tahmin ediliyor.
49 BİN MAĞDUR VAR
Tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen şirketlerdeki 49 bin kişinin mağduriyetinin giderilmesi için geçtiğimiz günlerde önemli adımlar atıldı. Alacaklılar isterlerse faaliyetlerine izin verilen diğer 6 firmaya hakları korunarak geçebilecek. Devralan şirket ile yeni sözleşme imzalayanlara tahsisat yapılabilmesi için sözleşme tutarının yüzde 40'ı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşmış olması zorunlu oldu. Sistemde kalmak istemeyenlere ise paraları geri ödenecek. Ancak bu ödemeye yalnızca taksit bedelleri dahil, sisteme girerken verilen organizasyon (giriş) bedeli bu ödemeye dahil edilmedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- Bayram tatili uzatıldı mı, birleşti mi? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili son açıklamalar...
- iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Ön cam paneli...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emeklilik için flaş detay! SSK'lı ve Bağ-Kur'lu olsun olmasın emeklilik fırsatı! Elini hiç işe sürmeyen de yararlanacak!
- Metrobüs kazası son dakika: Metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu?
- İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...
- MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 1.588 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları açıklandı mı?
- Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak 2022? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile il il bayram namazı saatleri
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 29 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülün sahibi...
- Son dakika bayram tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Ramazan Bayram tatili uzatılacak mı? 9 GÜN TATİL...