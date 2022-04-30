Evim mağduriyeti bitiyor! Faizsiz ev alanların lisans verme süreci başladı

49 BİN MAĞDUR VAR

Tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen şirketlerdeki 49 bin kişinin mağduriyetinin giderilmesi için geçtiğimiz günlerde önemli adımlar atıldı. Alacaklılar isterlerse faaliyetlerine izin verilen diğer 6 firmaya hakları korunarak geçebilecek. Devralan şirket ile yeni sözleşme imzalayanlara tahsisat yapılabilmesi için sözleşme tutarının yüzde 40'ı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşmış olması zorunlu oldu. Sistemde kalmak istemeyenlere ise paraları geri ödenecek. Ancak bu ödemeye yalnızca taksit bedelleri dahil, sisteme girerken verilen organizasyon (giriş) bedeli bu ödemeye dahil edilmedi.



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