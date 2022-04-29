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THY Brüksel Havaalanı'ndan ödül aldı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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THY Brüksel Havaalanı’ndan ödül aldı

Brüksel Havaalanı şirketi, Türk Hava Yollarına (THY) Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü verdi.

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