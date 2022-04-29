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Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?

Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli vatandaşlara Ramazan Bayramı'nda verilen ikramiye ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?

Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağkur emeklilerine ödenen bayram ikramiyeleri bu sene de Ramazan Bayramı öncesi ödenmeye başladı. Peki, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı açıklandı. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

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