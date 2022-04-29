Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağkur emeklilerine ödenen bayram ikramiyeleri bu sene de Ramazan Bayramı öncesi ödenmeye başladı. Peki, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?