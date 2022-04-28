Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı 2022? Son açıklamalar...
Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2022 yılı başında yüzde 50 zam yapıldı. Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı 2022? Son açıklamalar...
Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret zammı için son dakika gelişmeler merak ediliyor. Ocak ayında belirlenen asgari ücret zammının temmuz ayında da yapılması talep ediliyordu. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı 2022? Son açıklamalar...
TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Bakan Bilgin, "asgari ücrette temmuz zammı tartışmaları"yla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten üç ay önce yüzde 50'nin üzerinde tarihi bir zamla arttırdık. Türkiye'nin tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa bütün ücret türlerinde asgari ücret düzeyindeki geliri vergi dışı bıraktık. Bu tarihsel bir adım. Asgari ücret tartışması bunu üç ay sonra tartışırsanız, üç ay sonra tartışırsanız, daha sonra bir ay sonra tartışırsınız. Hiper enflasyon tehlikesi böyle bir şeydir. Böyle yanlış adımların sonucu olarak ortaya çıkar. Türkiye, çok şükür şu anda her şeyi kontrol altında yürütüyor."
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.
EYT ÇIKACAK MI?
Bilgin, "Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var." yanıtını verdi.
BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli, günlük asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. İşte yeni rakamlar:
Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL
Artış oranı: Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI
Brüt Asgari Ücret: 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14): 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1): 50,04TL
Gelir Vergisi: YOK
Damga Vergisi: YOK
AGİ: YOK
Kesintiler Toplamı: 750,60 TL
NET ÜCRET: 4.253,40 TL
AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
Brüt Asgari Ücret: 5004,00 TL
SGK Primi (İşveren Payı %15,5): 775,62 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2): 100,08 TL
İşverene Toplam Maliyeti: 5.879,70 TL
İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL
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