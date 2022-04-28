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BDDK’dan ticari kredilere fren

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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BDDK’dan ticari kredilere fren

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) ticari kredilere ilişin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılacak risk ağırlığı artırdı.

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