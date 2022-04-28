Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE ve TÜFE açıklaması...
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TUİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları memur ve emekli maaşlarını direk olarak ilgilendiriyor. Hal böyle olunca enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE ve TÜFE açıklaması...
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayına kısa süre kala vatandaşlar Nisan ayı için enflasyon rakamları için bekleyişini sürdürüyor. Emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasında önemli parametreler arasında yer alan enflasyon rakamları için gözler TUİK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE ve TÜFE açıklaması...
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?
TUİK tarafından enflasyon rakamları 5 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Açıklama sonrasında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden son dakika olarak ulaşabilirsiniz...
MERKEZ BANKASI NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Mart ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) mart ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 9,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,3 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,08, imalatta yüzde 8,92, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,85 ve su temininde yüzde 6,88 yükseliş görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 122,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 75,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,70, enerjide yüzde 214,87 ve sermaye malında yüzde 76,55 artış yaşandı.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 8,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,65, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,59, enerjide yüzde 15,62 ve sermaye malında yüzde 5,4 artış gerçekleştiği kayıtlara geçti.
Yıllık en düşük artış yüzde 38,82 ile giyim eşyası, yüzde 42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 228,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en düşük artış, yüzde 1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,96 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 14,40, ana metaller yüzde 12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.
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