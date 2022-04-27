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Yeni 10 liralık banknotlar bugün tedavüle giriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Yeni 10 liralık banknotlar bugün tedavüle giriyor

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

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