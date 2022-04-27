Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400’lerin ikinci partisinin alımı söz konusu

"BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP VAR"

"ATAK-2" olarak da adlandırılan "T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri" projesi hakkında Demir şunları kaydetti: "ATAK-2 daha ağır. Taşıma kapasitesi hemen hemen iki katına çıkıyor. Helikopteri operasyona gönderdiğinizde onun etkinliği vurucu gücüyle alakalı. Hem kendini koruma sistemi hem vurucu sistemi olacak. Bunlar helikoptere epey ağırlık bindirirler. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyeti olan bir helikopter olacak. ATAK'larımızın başarısı dünyada malum. Dünyada sınıfında en iyi bir iki helikopter arasında sayılıyor. Birçok ülkeden talep var. ATAK ortak bir proje. Satılması durumunda Amerika izin veriyor ya da vermiyor. Böyle olduğunda hani yerliydi diyorlar. Bu da bir süreçtir. Gurur duymamız gerekirken aşağılamaya yönelik hareketler doğru değil. Motor sürecine biz ne zaman başladık? Soruları sorarken insaflı olmak gerekiyor. Bir müddet sonra motor nerede diyen arkadaşlarımızın alacağı cevapları da göreceğiz."