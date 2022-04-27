THY’den çevreci uçağına özel tasarım! İlk uçuşunu Stockholm’e gerçekleştirdi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan küresel taşıyıcı, yeni temalı uçağı ile ilk uçuşunu "TK 1795" seferiyle İsveç'in başkenti Stockholm'e icra etti. Çevre dostu yakıtın yaygınlaştırılması kapsamında biyoyakıt kullanılan uçuş, sıfır atık prensibine uygun gerçekleştirildi.

Küresel taşıyıcı ilk uçuşuna özel düzenlenen "Green Class" konsepti çerçevesinde sürdürülebilirlik faaliyetleri ve ilgili bilgilendirmenin yanı sıra bu sefere özel yeni çevreci uygulamalar da yapıldı.