Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Yaklaşık 12 milyon emekli bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. Emeklilerin kendileri gibi, dul ve yetimleri de ikramiye alabilecek. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ikramiye ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi hangi gün ödenecek? İşte cevaplar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aylığını 17-21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün (27 Nisan) başladı. 22-26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.

4/B'li Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek.