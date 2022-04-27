Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı, ne zaman verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni emeklilerde dahil olmak üzere birçok vatandaş ikramiye ödemesinden yaralanacak. Peki, Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı, ne zaman verilecek?