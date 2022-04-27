Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı, ne zaman verilecek?
Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi alacak. Emekli bayram ikramiyesi olarak 1.100 TL ödeme hesaplara yatacak. Peki, Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı, ne zaman verilecek?
Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı, ne zaman verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni emeklilerde dahil olmak üzere birçok vatandaş ikramiye ödemesinden yaralanacak. Peki, Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı, ne zaman verilecek?
BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
Türkiye'deki tüm emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. Bilindiği gibi; Bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak ödeniyor ve yılda 2 kez Ramazan-Kurban Bayramı olmak üzere uygulanıyor.
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve ayrıntılı ödeme tarihleri şu şekilde:
*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?
Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.
*İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.
*Yeni emekliler de alabilecek mi?
İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.
Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılında verilecek Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara aktarılacağını açıkladı.
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