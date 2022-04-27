Meyve - sebzede sıcak hava bereketi! Ürün bollaştı fiyatlar düşmeye başladı
Son dakika haberine göre: Türkiye'de uzun zamandır gündemden düşmeyen sebze-meyve fiyatları gerileme başladı. Havaların ısınmasıyla sebze-meyvede arz arttı, fiyatlar düştü. Patlıcan 15, biber 12, maydanoz ise 2 liraya geriledi. Fiyatların daha da düşeceğini belirten sektör temsilcileri, “5-10 TL bandını görürüz” diyor.
Türkiye'de uzun zamandır gündemden düşmeyen sebze-meyve fiyatlarında gerileme başladı. Bu yıl uzun süren soğuk hava dalgası ve ihracatta oluşan yoğun talebin yarattığı arz düşüklüğüne üreticinin maliyet artışı, Ukrayna krizi nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve fırsatçılar da eklenince özellikle sera ürünlerinde fiyatlar tavan yaptı.
Bir kilogram patlıcan 60 lirayı, biber 40, domates ise 30 lirayı gördü. Ancak havaların ısınması sera maliyetlerini geriletirken ürünü bollaştırdı. Hal böyle olunca bu durum fiyatlara da yansıdı. Fiyatlarda düşüş semt pazarlarında görülürken, gerileyen fiyatlarla vatandaşın yüzü güldü.
EN ÇOK KABAK VE SALATALIK DÜŞTÜ
İstanbul'da pazarlarda en çok fiyatı düşen ürünlerin başında kabak ve salatalık geliyor. Bu iki ürün halde 6 TL'ye kadar gerilerken, pazarda 7-8 liradan tezgahta yerini aldı. Patlıcan fiyatı tezgâhta 10-15 liraya kadar geriledi. Pazarda domates fiyatı 8 ila 15 TL arasında değişirken, dolmalık biber de 10, sivri biber ise 15 TL'den satışa sunuldu.
Pazarın en pahalı ürünü 30-40 TL arasında değişen fiyatıyla taze fasulye olurken bunu 20-30 TL ile kapya biber takip etti. Sektör temsilcileri, "Fasulye ve kapyada ekim az olduğu için fiyatlar yüksek. Tarla mahsulü de yavaş yavaş devreye giriyor. Fiyatlar önümüzdeki haftalarda ortalama 5-10 TL bandında olur" diyor.
YEŞİLLİKLER DE UCUZLADI
Geçtiğimiz hafta soğuk hava dalgasıyla fiyatı bir anda fırlayan yeşillikler de mevsim normallerine döndü. Fiyatı 20-30 lirayı bulan marul pazarda bu hafta 8-10 TL arasında satıldı. Maydanoz, dereotu gibi yeşillikler ise 1.5 ila 2.5 TL arasında tezgâhta yer aldı. Pazarda meyve fiyatlarındaki gerileme de dikkat çekti.
Baharın gözdesi çilek tezgâhlarda 15 TL, erik, çağla ve yeni dünya 15-20 TL'den yer aldı. Pazarın en pahalı meyvesi ise karpuz oldu. Karpuzun kilogram fiyatı 15-20 TL. Bu yıl meyve çiçeklerinin bol olduğunu belirten sektör oyuncuları, "Eğer don yemezse önümüzdeki haftalarda yaz mxeyveleri daha da ucuzlayacak. Ancak karpuz geçen yıl iyi kazandırmadığı için ekim düştü. Önümüzdeki haftalarda fiyat biraz daha düşer, ancak en fazla 5 TL'ye kadar geriler" diyor.
FİYATLAR 5-10 TL ARASINA KADAR GERİLEYECEK
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sıcak havaların bereketiyle geldiğini söyledi. Tavşan, "Ürünlerde fiyat düşüşleri başladı. Hallerde bunu görüyoruz. Pazara da yansıyor. Fiyatlar daha da düşecek. Ortalama 5 ila 10 TL arasına kadar gerileyeceğini düşünüyorum. Bu da enflasyona olumlu yansıyacak" dedi. Bu dönemde fasulye ve kapya biberde ürünün az olduğunu aktaran Tavşan, "Karpuz ve kavunda da yeterli ekim yok. O nedenle fiyatlar şimdilik yüksek" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
- Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?
- Kadir Gecesi duasının okunuşu ve anlamı! Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
- Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Son düzlüğe gelindi! Bakan tarih verdi...
- Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...
- RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...
- 27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? 27 Nisan yarın hangi kandil? Diyanet İşleri kandil günleri 2022...
- Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? EGM ve PA BAŞVURU SAYFASI...
- Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs'tan sonra...
- PTT personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? PTT 55 bin personel alımı var mı, yapılacak mı?