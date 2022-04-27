İkramiye ödemeleri bugün başlıyor! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

"DEVAMLI OLAN BİR DÜZENLEME OLACAK"

Bakan Bilgin özellikle son günlerde emekli ikramiyeleri üzerinden yapılan tartışmaya değindi. Bakan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı.

Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" dedi. Bilgin yaklaşık 800 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme olduğunun da altını çizdi.