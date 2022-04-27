İkramiye ödemeleri bugün başlıyor! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor
Son dakika haberine göre: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor. İşsizlik sigortası, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de cuma günü hesaplara yatırılacak.
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlanacak.
İkramiyeler 27-29 Nisan'da hesaplara yatacak, 1100 lira olarak ödenecek.
Aylığını 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün yapılacak. 22 ile 26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise perşembe günü hesaplarına yatırılacak.
4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ödemeler haftanın son iş günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek.
Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi.
İşsizlik sigortası maaşı 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.
Öte yandan emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'sürpriz zam' mesajı verdi. "Temmuz ayında sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşında artışa gidilecek" diyen Bakan Bilgin herhangi bir rakam paylaşmadı. Bilgin 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bunu duyuracağını dile getirdi.
"YENİDEN ARTIŞ YAPILACAK"
Yıl başında yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yıl ortasında yeniden bir artış yapılacak.
"ÇOK CİDDİ BİR RAHATLAMA YARATACAK"
'Enflasyon üzerinden bir hesaplama mı yapılacak?' sorusuna Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek bir düzenleme, çok ciddi bir rahatlama yaratacak" ifadesini kullandı.
"DEVAMLI OLAN BİR DÜZENLEME OLACAK"
Bakan Bilgin özellikle son günlerde emekli ikramiyeleri üzerinden yapılan tartışmaya değindi. Bakan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı.
Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" dedi. Bilgin yaklaşık 800 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme olduğunun da altını çizdi.
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