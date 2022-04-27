Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu ay memur maaşları ve emekli ikramiyeleri hemen bayram öncesinde hesaplarda olacak. Bayrama az bir zaman kala engelli maaşı alan vatandaşlar ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Peki, engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi sorusu, pek çok hak sahibi tarafından merak ediliyor. Her ayın ilk günlerinde hesaplara yatırılan engelli maaşı için bayram öncesi hesaplara para yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Peki, engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?
Engelli maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz bayram öncesi maaşlar hesaplara aktarılmıştı. Benzer bir kararının bu bayram da alınması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını açıkladı.
Bakan Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.
ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Bu yıl engellilere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
- Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?
- Kadir Gecesi duasının okunuşu ve anlamı! Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
- Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Son düzlüğe gelindi! Bakan tarih verdi...
- Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...
- RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...
- 27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? 27 Nisan yarın hangi kandil? Diyanet İşleri kandil günleri 2022...
- Bekçilik başvurusu ne zaman açılacak 2022? EGM ile bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? EGM ve PA BAŞVURU SAYFASI...
- Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs'tan sonra...
- PTT personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? PTT 55 bin personel alımı var mı, yapılacak mı?
- Maske yasağı kalktı mı, nerelerde kalktı? Okullarda yarın maske takılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...