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KİMPUR ne zaman işlem görecek? KİMPUR halka arz sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Borsa kodu ve hisse...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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KİMPUR ne zaman işlem görecek? KİMPUR halka arz sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Borsa kodu ve hisse...

KİMPUR ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 Nisan'da başlayan halka arz işlemleri 22 Nisan'da sona ermişti. Şimdi gözler Kimpur halka arz sonuçlarına ve borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, KİMPUR ne zaman işlem görecek? KİMPUR halka arz sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Borsa kodu ve hisse...

KİMPUR ne zaman işlem görecek? KİMPUR halka arz sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kimpur halka arz sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçti. Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Peki, KİMPUR ne zaman işlem görecek? KİMPUR halka arz sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Borsa kodu ve hisse...

KİMPUR HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapıldı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlenmişti. Halka arz sonuçları hakkında henüz açıklama gelmedi...

KİMPUR HALKA ARZ DETAYLARI

Şirket: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı (%35) ve Ortak Satışı (%65)

Halka Arz Yöntemi: "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" – Oransal Dağıtım

Halka Arz Edilecek Hisseler: 3.000.000 TL (ek satış dahil 37.950.000 TL)

Sermaye: 110.000.000 TL (mevcut) - 121.550.000 TL (arz sonrası)

Halka Açıklık Oranı: %27,15 (ek satış olursa %31,22)

Halka Arz Fiyatı: 29,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü: 957 milyon TL (ek satış olursa 1100 milyon TL)

Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri: 3,52 milyar TL

İşlem Görme Yeri: Borsa İstanbul A.Ş.

Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.

Satmama Taahhütü: Şirket ve Ortaklar, Şirket'in birincil halka arzını takiben, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca satmama taahhüdü vermiştir.

Tahsisat Grupları: %60 Bireysel %40 Kurumsal

Halka Arz Zamanlaması: 20-21 -22 Nisan

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