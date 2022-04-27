KİMPUR ne zaman işlem görecek? KİMPUR halka arz sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kimpur halka arz sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçti. Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Peki, KİMPUR ne zaman işlem görecek? KİMPUR halka arz sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Borsa kodu ve hisse...