Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Gümüşhane Bayburt Havaalanı müjdesi! Başkan Erdoğan’dan söz aldık

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİNİ DUYURDU

Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Bilgin, "Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Cumhurbaşkanımızın size müjdeleri var. Bayburt-Gümüşhane Havaalanı'nın en geç önümüzdeki martta biteceğinin sözünü aldık, çalışmalar başlıyor. İnşallah açılışta da beraber olacağız. Kentin içme suyu projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kentimizin bütün sorunlarının yakın takipçisiyiz. Üzerime düşeni her zaman yapacağım" dedi.