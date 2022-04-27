Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, yarından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?