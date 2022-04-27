Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?
Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde belirlenen bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tutarı çoğu kişiyi arayışa geçirdi. Peki, Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?
Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, yarından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, yarından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
4/A'lı işçi emeklileri için maaş ödeme günleri 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında olanların ikramiyeleri yarın, maaş ödemesi 22 ve 26 Nisan olanların ikramiye ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.
4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ödemeler cuma yapılacak. 4/C'li memur emeklileri için de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları haftanın son iş günü ödenecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Ödemeler 1100 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de 29 Nisan'da yapılacak.
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