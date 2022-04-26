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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Son düzlüğe gelindi! Bakan tarih verdi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Son düzlüğe gelindi! Bakan tarih verdi...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi" dedi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Son düzlüğe gelindi...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir gündemde yer alan 3600 ek göstergede atılacak adımlara gözler çevrilirken araştırmalar da hız kazandı. 3600 ek gösterge konusunda son dönemlerde çalışmalar hızlandı ve sona gelindi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Dördüncü müjdemiz lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek göstergeye alınmasıydı. Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak.

Önemi bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden halletme kararlılığımızı belirtmek istiyorum.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız.

4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım.

3600 ek gösterge çalışanları çok etkilemiyor. Emeklilik konumlarında epeyce yansıyor, Emekli maaşlarına da yansıyor.

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