SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK emekli maaşı bugün yatar mı?
SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri nisan ayının son haftasında hesaplara yatırılacak. Peki, SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK emekli maaşı bugün yatar mı?
SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK emekli maaşı bugün yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin gündeminde olan çok önemli konulara Bakan Bilgin emeklilere verilecek ikramiye tutarının 1100 lira olduğunu ve 28-29 Nisan tarihinde hesaplarına geçeceğini söyledi. Peki, SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK emekli maaşı bugün yatar mı?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri şöyle:
4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:
Türkiye'nin gündeminde olan çok önemli konulara Bakan Bilgin yanıt vermişti. Canlı yayınında soruları yanıtlayan Bilgin, emeklilere verilecek ikramiye tutarının 1100 lira olduğunu ve 28-29 Nisan tarihinde hesaplarına geçeceğini belirtmişti. EYT ile ilgili çalışmaların olmadığını söyleyen Bilgin, asgari ücrete zammın da gündemde bulunmadığını söylemişti.
Öte yandan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının devam ettiğini ve bu yıl içinde kanunlaşacağını açıklamıştı.
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