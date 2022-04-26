SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK emekli maaşı bugün yatar mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:

Türkiye'nin gündeminde olan çok önemli konulara Bakan Bilgin yanıt vermişti. Canlı yayınında soruları yanıtlayan Bilgin, emeklilere verilecek ikramiye tutarının 1100 lira olduğunu ve 28-29 Nisan tarihinde hesaplarına geçeceğini belirtmişti. EYT ile ilgili çalışmaların olmadığını söyleyen Bilgin, asgari ücrete zammın da gündemde bulunmadığını söylemişti.