Düşük primle emeklilik imkanı! Az primle emeklilik formülü





SSK STATÜSÜNDE TANINAN EN DÜŞÜK PRİM GÜNÜYLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK kapsamındakiler en az 3600 prim gününü tamamlamaları şartıyla emekli olabilir. Bunun için 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmak gerek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihi aralığında olan sigortalılar, sigorta başlangıç tarihinden itibaren en az 25 yıl geçmiş olması, en az 4500 prim gününü tamamlamaları koşuluyla, kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olabilir. Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihi veya sonrasında olan 4A kapsamındaki sigortalılar ise en az 5400 prim gününü tamamlamış olmaları, kadın ise en az 61, erkek ise en az 63 yaşını da doldurmuş olmaları şartıyla emekli olabilir.