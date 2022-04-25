Elon Musk'ın Twitter hamlesi! Dogecoin yükselişe geçti! Dogecoin ne kadar, kaç TL olacak?
Twitter'ı satın alındığını açıklayan milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin yükselişe geçti. Satın alma iddialarını Dogecoin kısa sürede fiyatlamaya başladı ve yüzde 6'ya yakın değer kazandı. Yatırımcılar yükselişin ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte, Dogecoin ne kadar, kaç TL olacak?
Dogecoin ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ramak kaldı. Twitter yönetiminin Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakacağına dair gelişmeler Dogecoin'i yükseltti. Dogecoin yüzde Twitter gelişmesiyle birlikte yüzde 6'ya yakın primli seyrediyor. Peki, Dogecoin ne kadar, kaç TL olacak?
Milyarder iş adamı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ramak kaldı. Twitter yönetiminin Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakacağına dair gelişmeler Dogecoin'i yükseltti. Dogecoin yüzde Twitter gelişmesiyle birlikte yüzde 6'ya yakın primli seyrediyor.
Kripto para birimleri kan kaybederken Dogecoin yükselişe geçti. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak üzere olması Dogecoin'e prim yaptırdı.
Dogecoin'e ilişkin gelişmelerin hemen hemen hepsini Twitter üzerinden duyuran Musk'ın bu hamlesiyle birlikte yeni duyurular yapabileceği beklentileri de arttı.
OLUMLU TEPKİ
Elon Musk'ın Twitter'a Hisse başına 54.20 Dolar teklifinde bulunmuştu ve Twitter yönetiminin de bu rakamı kabul ettiği iddia ediliyor. Kripto para piyasalarında sadece Dogecoin bu gelişmeyi fiyatladı ve yükseliş yaşadı.
DOGECOIN GÜÇLENİYOR
Dogecoin yüzde 6'ya yakın primle 0.1393 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dogecoin bir süredir 0,12 dolar ile 0,14 dolar aralığına sıkışmıştı.
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