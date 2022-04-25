Elon Musk’ın Twitter hamlesi! Dogecoin yükselişe geçti! Dogecoin ne kadar, kaç TL olacak?

OLUMLU TEPKİ

Elon Musk'ın Twitter'a Hisse başına 54.20 Dolar teklifinde bulunmuştu ve Twitter yönetiminin de bu rakamı kabul ettiği iddia ediliyor. Kripto para piyasalarında sadece Dogecoin bu gelişmeyi fiyatladı ve yükseliş yaşadı.