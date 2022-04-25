Zincir marketlerin piyasa oyunu deşifre oldu! İstanbul ve Hakkari detayı şoke etti

FİYATLAR AYNI ANDA TÜM MARKETLERDE DEĞİŞİYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamalarda, "10 bin tane market var, 10 bin tane markette de aynı anda fiyat değiştirme şansı var. İstanbul'da bastığı an Hakkari'ye kadar fiyat aynı anda o oluyor. Biz ne diyoruz? 10 bin markette fiyat birlikteliği yerine, piyasada aktör olsa. 10 bin yerde farklı farklı fiyatlar olur." ifadelerine yer verdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamalarına şu ifadelere yer verdi;

"Biliyorsunuz, gruplar halinde anlaşma yapıyorlar. Semtinizde pazar varsa bilirsiniz, fiyatlar yüzde 100 düşürülüyor. Oradaki pazar esnafı mağdur oluyor. Artık manav da kalmadı. 1 tane limon ile işinizi göreceğiz yerde 1 file limon almak zorunda kalıyorsunuz. Bu yasal düzenleme olmadığı sürece ne kadar etkin mücadelede edilse de, her dükkana bir denetim memuru konulması mümkün değil. Artık insanlar 10-12 liraya patates alıyorsa, burada birşey var. Geçen yılın patatesi bu yıl zamlı fiyattan satılıyor. Biz marketlere de karşı değiliz, ancak bir insanın 10 bin tane marketinin olup fiyatları istikrarsız bir şekilde bozması ve bu fiyatların vatandaşın mağdur olacağı bir sisteme dönüştürülmesinin önüne geçilmeli. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumartesi günü de yine bu konuya dikkat çekmişti. Ülke genelinde çok aşırı yerel ve ulusal zincir market olduğunun altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kontrolsüz fiyat artışlarının önüne Perakende yayası ile geçileceğini belirtmişti."