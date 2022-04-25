Benzin ve motorin fiyatları son durum: 25 Nisan benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları indirim var mı?
Benzin ve mazot fiyatı, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrol, yeni haftaya yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Brent petrol fiyatının düşmesiyle birlikte benzin ve mazot fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Nisan benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları indirim var mı? İşte son gelişmeler...
Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile yükselişe geçen brent petrol fiyatı, Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden karantina önlemleri ve ABD'de olası faiz artırımının yol açtığı talep belirsizlikleri nedeniyle düşüş yaşadı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında da son durum merak edilmeye başlandı. Peki, 25 Nisan benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları indirim var mı? İşte cevaplar...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 25 Nisan tarihli güncel akaryakıt fiyatları:
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 102,38 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden karantina önemleri ve ABD'de olası faiz artırımının yol açtığı talep belirsizlikleri etkili oldu.
Perşembe günü, Uluslararası Para Fonu Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.
Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri ise talep yönlü endişeleri artırıyor.
Brent petrolde teknik olarak 102,87 ile 104,05 dolar aralığının direnç, 101,69 ile 100,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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