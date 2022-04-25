Benzin ve motorin fiyatları son durum: 25 Nisan benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları indirim var mı?

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile yükselişe geçen brent petrol fiyatı, Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden karantina önlemleri ve ABD'de olası faiz artırımının yol açtığı talep belirsizlikleri nedeniyle düşüş yaşadı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında da son durum merak edilmeye başlandı. Peki, 25 Nisan benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları indirim var mı? İşte cevaplar...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 25 Nisan tarihli güncel akaryakıt fiyatları: