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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan'da

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! İşsizlik sigortası ödemeleri 29 Nisan’da

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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