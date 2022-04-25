Ticaret Bakanlığı kriterleri belirledi! E-Ticarette haksız rekabete son





REKLAMA DA İNDİRİME DE ÇEKİDÜZEN



E-TİCARET pazaryerlerinde reklam ve indirimlere de işlem hacmine göre sınırlama getirilecek. Bir önceki yıl net işlem hacminin; 30 milyar TL'si için binde 15'ten fazla reklam harcamasına izin verilmeyecek. Eğer işlem hacmi 30 milyar TL'den fazlaysa 60 milyar TL'ye kadar olan kısım için binde 15'e ilave olarak, otuz milyar Türk lirasını aşan kısmın binde 10'u, 60 milyar Türk lirasını aşan kısmın ise binde 5'inden fazla reklam harcaması yapılamayacak. Aynı oranlarda indirimlere de çekidüzen gelecek. Bu tutarlar, TÜFE'ye göre artırılabilecek. Bunlara uymayan satıcı ve aracıya üst sınırı yüzde 10'undan az olmayan şekilde sınırı aşan tutarın 10 katı para cezası verilecek.