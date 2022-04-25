Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak! Başkan Erdoğan’a sunulacak

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile emekli öğretmenin 6 bin lira olan geliri yaklaşık 1500 lira artacak.