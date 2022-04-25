Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak! Başkan Erdoğan'a sunulacak
Son dakika haberine göre: Kamuda 4 milyon çalışanın aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Kamuda 11 sendika koluna da ek gösterge geliyor. Ek göstergenin 2200’den 3600’e yükselmesi durumunda ikramiye ve emekli aylıkları yüzde 25 artacak. Artış puanında dört kriter dikkate alınacak.
Kamuda 4 milyon çalışanın aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak.
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile emekli öğretmenin 6 bin lira olan geliri yaklaşık 1500 lira artacak.
KARİYER MESLEKLERE EK PUAN
Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.
EK GÖSTERGE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK
Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek toplantı öncesi 11 sendikayı dinledi. Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Bakanlık ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Cumhurbaşkanı'na sunacak. Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.
EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL YÜKSELECEK
ÇALIŞMA sürelerine göre değişmekle birlikte yüzde 25 artış öngörülüyor. Örneğin, 6 bin lira emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 500 liraya çıkıyor. Ortalama 1.500 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine göre değişiklik gösterecek.
Emekli ikramiyesi de benzer şekilde artış gösterecek. Emekli olduğunda 200 bin lira olarak alınacak ikramiye de 250 bin liraya çıkacak. Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-150 lira arası bir artış hesaplanıyor.
STATÜ GRUPLARINI KAPSIYOR
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğretmenlerin ve polislerin aralarda yer aldığı dört hizmet kolunun esas olmakla birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüler gibi bazı gruplara düzenleme yapılacağını açıkladı.
Bakan Bilgin, "Kamuda çalışan avukatların göstergeleri 3000. Statüleri itibarıyla benzeri gruplar. Örneğin, öğretmenlere 3600 vereceğiz değil mi? Öğretmene 3600 veriyoruz ama il milli eğitim müdürü, 3600 olmaz. Bunu değiştirmemiz, statüleri düzenlememiz lazım.
4 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR
EK gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli bulunuyor. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? Ödemeler...
- Bayram paraları ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram paraları yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ve bayramda oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması...
- Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Sonuç tarihi belli oldu! EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?
- O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
- Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
- SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL'ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE - TÜFE Nisan ayı oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...